Piacenza Pallanuoto, i risultati delle squadre giovanili

Piacenza Pallanuoto 2018, i risultati delle squadre giovanili

UNDER 20 – Anche se già sulla carta i padroni di casa hanno i tre punti in tasca, ci si aspetta che Piacenza venda la pelle a un prezzo più alto: che non accada, amareggia più della sconfitta, già preventivata. Si sa che chi vince festeggia, a chi perde tocca spiegare: l’unica e debole spiegazione è che otto tredicesimi di Piacenza hanno giocato un impegnativo incontro solo tre ore prima.

Forse per questa ragione, il precario equilibrio dell’incontro dura meno di un minuto, all’inizio del primo tempo; poi Sport Management dilaga e travolge gli ospiti con una sequenza di 14 marcature tra il primo e il terzo tempo, cui Piacenza può solo opporre alcuni pronti riflessi di Paradiso e un rigore trasformato da Nani. Ma neppure i 4 minuti di superiorità, conseguenti al rosso diretto, servono a Piacenza per creare qualche apprensione ai padroni di casa, che continuano nel loro incedere sicuro verso il finale 24 a 6. Appuntamento al 23 febbraio ore 16:30 alla Raffalda, opposti a Metanopoli.

Sport Management – Piacenza Pallanuoto 2018 24-6 (4-1) (3-1) (9-1) (8-3)

Sport Management: Franzoni (K), Rosano (6), Barbaglia (6), Mancini, Marettetti (1), Barbetta (2), Coelia (3), Bet, Campo (2), Manfrin (2), Campione (1), Cionfi (1), Morazzoni; all. Garcia

Piacenza Pallanuoto 2018: Paradiso, Bertolini C. (1), Vincenzi, Bertolini A. (1), Casella, Leoni, Nani (K) (3), Anceschi (VK), Malvicini (1), Passioni, Panelli, Conti, Kamara; all. Fresia

UNDER 17 – Piacenza riscatta l’ultima opaca prestazione con una bella e sofferta vittoria fuori casa, contro un avversario, l’SG Sport Arese, che tradizionalmente, lo impegna testa a testa fino al suono dell’ultima sirena. I piacentini giocano sul piano di una sostanziale parità tecnica, contengono la fisicità dell’avversario, ma, soprattutto, mai perdono la via maestra, nonostante Arese li costringa ad inseguire o difendere la parità per oltre la metà del tempo effettivo. Significativa, da parte piacentina, la gestione delle superiorità proprie (sopra il 50%) e il contenimento di quelle avversarie (20%).

Appuntamento a domenica 16 febbraio, presso alla Raffalda alle ore 11:00, per il recupero della seconda giornata del girone, contro Como 2.

SG Sport Arese – Piacenza Pallanuoto 2018 10-11 (5-3) (1-2) (1-4) (3-2)



SG Sport Arese: Colombo, Gregorini (1), Romano, Capovin, Costagliola A. (2), Costagliola D. (1), Caselli, Vasco (1), Augineri, Carfi (3), Pozzi (2), Bovio; all. Arnaudi

Piacenza Pallanuoto 2018: Kamara (VK), Leoni, Bertolini A. (2), Bertolini C. (2), Garofalo, Felsini, Conti (3), Panelli (K) (1), Guglielmetti (1), Terzoni (1), Passioni, Casella (1), Zuccheri; all: De Lorenzi

UNDER 16 PNI – Prosegue il cammino della giovane Under 16 nella Pallanuoto Italia che contro Muggiò presenta in acqua molti giovani atleti di categoria inferiore. I piacentini partono bene nel primo tempo e si portano in vantaggio grazie al goal del Capitano De Filippis, che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. Il Muggiò prova a salire, ma la difesa piacentina è molto organizzata e, sotto la direzione di De Filippis, non lascia spazio agli avversari. Silva e Tonani realizzano gli altri due goal del parziale.

Nel secondo tempo il Piacenza continua a spingere e trova i gol soprattutto grazie alle ripartenze veloci di Finetti e alle girate del centro Tonani che sfruttano al meglio tutte le occasioni avute. Trova spazio per la segnatura anche il giovane Barbieri che sfrutta un ottimo assist di De Filippis. Nel terzo tempo il Piacenza lascia ampio spazio ai più giovani in acqua che riescono a difendere in modo ottimale, anche grazie al sempre attento Casali in porta, ma senza concretizzare in fase offensiva. Nell’ultimo tempo il Piacenza gestisce la partita e affonda con altre tre reti di Tramelli, Finetti e Tramelli.

Prossima partita con In Sport Cesano, nella quale i piacentini dovranno lottare per cercare di ottenere il primo posto in classifica.

H2O MUGGIO’ / PIACENZA PALLANUOTO 2018 2-10 (0-3) (2-4) (0-0) (0-3)

H2o Muggiò: Furlani, Ponte, Oliveri, Dovera(1), Tagliabue, Sala, Castiglioni(1), Giunta, Nava, Vergani, Ben Hamida, Scagliane, Brana. All. Colombelli

Piacenza Pallanuoto: Casali, Marchini, Barbieri(1), Mondini, Finetti(2), Tramelli(1), De Filippis(1), Scaglioni, Silva(1), Bruschi, Valente, Tonani(4), Sciaini. All. Di Gianni

Arbitro: Vincenzo Di Grande.

UNDER 15A – Nel secondo turno del girone B del Campionato Under 15 i piacentini riescono a portare a casa il secondo risultato utile contro Como. Il Piacenza parte subito bene nel primo tempo e con le doppiette di Tonani e Silva portano subito il risultato sul 4-0. Alla fine del tempo è Biella a segnare il quinto gol grazie ad una controfuga servita da un passaggio millimetrico di Zuccheri. Nel secondo tempo il Piacenza cala un po’ e Como riesce a segnare 2 reti grazie ad un tiro dai 6 metri di Malavasi e ad una superiorità numerica concretizzata da Rosapinta. Il Piacenza si riprende e con Silva e Biella si riporta avanti di 5 gol.

Nel terzo tempo i piacentini dilagano, segnando 6 goal sfruttando soprattutto le azioni in superiorità numerica e le ripartenze. Da sottolineare la marcatura al volo di Bruschi su uomo in più e il gol di Molinari che dopo essersi smarcato riesce a battere Crippa. Nell’ultimo tempo il ritmo cala e anche l’attenzione di entrambe le squadre che lasciano molti buchi in difesa infatti il parziale del tempo è 4-3 a favore dei piacentini, che chiudono con una rete all’incrocio di Lucchi da posizione 2.

Il commento del mister: ”Iniziamo a giocare meglio e a sfruttare le superiorità numeriche in attacco. In difesa dobbiamo curare i cali di attenzione, ma riusciamo comunque a far cadere poche palle al centro e questo ci permette di giocare bene a pressing e a ripartire”. Prossima partita il 22 febbraio a Bereguardo contro Pavia, dove i piacentini dovranno cercare di non interrompere la serie di risultati positivi per continuare a rimanere nelle parti alte della classifica.

PIACENZA PALLANUOTO / PALLANUOTO COMO 17-6 (5-0)(2-2)(6-1) (4-3)

Piacenza Pallanuoto: Zuccheri, Bruschi(1), Lucchi(1), Mondini, Marchesi, Molinari(1), Guidotti, Bekric, Biella(3), Tonani(5), Silva(4), Finetti(2), Ferrari, Capuano, Rubino. All. Di Gianni Rocco

Pallanuoto Como: Crippa(1), Cutaia, Brambilla, Sampietro, Pieci, Malavasi(1), Zanetto(3), Cassa, Pagani, Bonino, Scognamiglio, Missaglia, Bonaccorsi, Boero, Rosapinta(1). All. Zoni Francesco.

Arbitro: Lombella Giuseppe.