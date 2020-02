Piacenza valorizza i suoi “monumenti verdi” all’interno dei Giardini Margherita.

Vicino ai due ingressi dei giardini sono state posizionate targhe che presentano, in italiano e in inglese, la storia del parco, spiega l’assessore alla Partecipazione Luca Zandonella Altre 4 targhe sono state invece collocate vicino ad altrettanti alberi storici, veri e propri monumenti verdi che rappresentano le specie più significative presenti all’interno dei Margherita.

Foto 2 di 2



L’iniziativa, ricorda Zandonella presente inseme ai tecnici dell’Ufficio Verde, rientra nel progetto “Giardini da vivere”, realizzato dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con numerose realtà del territorio, come l’associazione Laureati in Scienze agrarie e forestali, che ha redatto le schede.

Foto 2 di 2



“All’interno dei giardini Margherita sono presenti alcuni alberi di valore, di oltre 200 anni di vita – spiega Marilena Massarini, dell’associazione Laureati in Scienze agrarie e forestali -, quelli che abbiamo ritenuto di segnalare sono un faggio e tre cedri. Un tipo di albero, quest’ultimo, molto diffuso nell’epoca in cui questo giardino è stato progettato. Da sempre la città si prende cura dei Giardini Margherita: a caso ho una foto di mia madre, negli anni Trenta, realizzata proprio qui. E’ un gesto di integrazione, che passa anche attraverso la cultura: e fare agricoltura, prendersi cura del verde, è cultura”.