“Potatura alberi, predisposto un piano straordinario per città e frazioni”

Sono in fase di ultimazione gli interventi di potatura delle alberature di Via Damiani, Via Negri e Via Rossi a Piacenza al fine di “riqualificare e mettere in sicurezza il patrimonio arboreo cittadino”. Analoghi interventi sono in corso in diverse zone della città e proseguiranno nelle prossime settimane, sempre con la supervisione e il controllo dei tecnici comunali.

“Occorre intervenire sul patrimonio arboreo cittadino – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo durante i lavori in Via Damiani – al fine di una completa riqualificazione e messa in sicurezza. Abbiamo a questo proposito predisposto un piano di lavori straordinario che proseguirà anche nelle prossime settimane e che interesserà l’intera città e le frazioni, concentrandosi in zone dove da troppi anni non venivano effettuati interventi di questo tipo, con tutti i problemi di decoro e di insicurezza che questo comporta”.