Con Elly Schlein e Mauro Felicori prende forma la nuova giunta regionale

Prende forma la nuova giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini. Dopo il piacentino Vincenzo Colla, chiamato per l’assessorato al Lavoro, adesso è il turno di altre due pedine: Elly Schlein e Mauro Felicori.

Come riporta una nota firmata dallo stesso Governatore, l’ex europarlamentare Schlein, che ha ottenuto 22mila preferenze alle ultime elezioni, sarà la nuova vicepresidente dell’Emilia-Romagna; secondo quanto spiega Bonaccini, si occuperà principalmente di “lotta alle diseguaglianze e transizione ecologica”. Per il manager culturale Felicori, ex responsabile della Reggia di Caserta, si profila invece l’assessorato alla Cultura.

“La squadra sarà completata entro la fine della settimana”, ha infine fatto sapere Bonaccini.