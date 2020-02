Prima trasferta fuori casa per la Gas Sales Piacenza contro Vero Volley Monza

Inizia dalla Candy Arena di Monza il ciclo di partite fuori casa per la Gas Sales Piacenza che sarà impegnata giovedì 6 febbraio, nel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca contro Vero Volley Monza.

Un mese, dunque, lontano dalle mura amiche del PalaBanca: si parte da Monza per poi spostarsi a Perugia domenica 9 febbraio; i biancorossi, poi, avranno due settimane di sosta, complici il turno di riposo e il weekend della Final Four di Coppa Italia, per completare il tour di trasferte in quel di Padova domenica 1 marzo. Si tornerà a giocare di nuovo a Piacenza soltanto domenica 8 marzo contro Sora.

Nonostante la battuta di arresto capitata domenica, in occasione del match contro Trento, il morale in casa Gas Sales Piacenza è buono: la squadra, infatti, ha dimostrato carattere e voglia di lottare, scendendo in campo con il giusto approccio contro una corazzata del campionato, costringendo la squadra ospite a sudare fino alla fine. La preparazione per questa trasferta brianzola è iniziata subito lunedì pomeriggio con una seduta di pesi e proseguita in questi giorni. L’obiettivo dei biancorossi è quello di continuare il percorso di crescita avviato nelle scorse settimane e provare a mantenere un ritmo di gioco alto per mettere in difficoltà gli avversari.

Tocca al regista biancorosso Maximiliano Cavanna presentare la sfida a cui è attesa la Gas Sales Piacenza: “La gara che ci aspetta giovedì contro Monza sarà molto importante: veniamo dalla sconfitta contro Trento, dove però, abbiamo fatto vedere buone cose in campo e forse meritavamo qualcosa in più. Ora abbiamo l’occasione per ripartire, dobbiamo trovare il nostro ritmo e sappiamo che possiamo fare bene. Monza ha bisogno di punti per continuare a lottare per i playoff e sicuramente scenderà in campo motivata e vogliosa di fare bene. In rosa hanno giocatori forti come Kurek e Louati ma noi stiamo preparano bene la partita e scenderemo in campo per dare battaglia”.

In casa Vero Volley Monza c’è voglia di tornare al successo: la squadra guidata da mister Fabio Soli, infatti, è alla ricerca di punti. Archiviata la sconfitta contro Ravenna, Beretta e compagni sanno che il match in programma in questa sesta giornata può rappresentare un crocevia importante per la stagione. Al momento i brianzoli occupano la decima piazza in classifica a paripunti con Piacenza e sicuramente saranno desiderosi di riscattare la sconfitta maturata in rimonta al PalaBanca al tie break nel girone di andata. Tra le fila di Vero Volley Monza, inoltre, Bartosz Kurek rappresenta uno degli uomini più temibili con i suoi 301 punti messi a segno fin qui in campionato, che lo proiettano al secondo posto nella classifica dei migliori realizzatori di questa stagione, dietro solo a Nimir Abdel Aziz primo a quota 390.

La gara tra Vero Volley Monza e la Gas Sales Piacenza sarà trasmessa giovedì 6 febbraio in diretta streaming alle ore 20.30 su Eleven Sports.

STATISTICHE

Precedenti: 1 (1 successo Gas Sales Piacenza)

Ex: Iacopo Botto a Monza dal 2012 al 2019; Riccardo Copelli a Monza nel 2015-2016.

A caccia di record:

In carriera Regular Season: Thomas Beretta – 2 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Bartosz Kurek – 17 punti ai 1000 e – 4 murivincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Gianluca Galassi – 17 attacchivincenti ai 500 (Vero Volley Monza); Paul Buchegger – 5 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza).