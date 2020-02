Prove statiche per verificare i cavalcavia di via Colombo e strada Farnesiana

Provvedimenti alla circolazione in via Colombo e strada Farnesiana

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire la realizzazione da tempo programmata di tre prove di verifica della staticità strutturale di due cavalcavia comunali su ex binari ferroviari, dalle 14.30 alle 18.30 di giovedì 5 marzo, in via Colombo, nel tratto compreso fra le rotonde di via Bolzoni e piazzale Roma, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione in direzione Sud (verso l’esterno della città).

I flussi di traffico saranno conseguentemente deviati sul percorso alternativo viale Patrioti – strada Farnesiana – via Bolzoni.

Inoltre, sempre giovedì 5 marzo dalle 18.30 alle 20.30, in strada Farnesiana, nel tratto compreso fra le rotonde di viale Patrioti e piazzale Veleia, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (in entrambi i sensi di marcia). I flussi di traffico in questo secondo caso saranno deviati sul percorso alternativo viale Patrioti – piazzale Roma – via Bolzoni.