Pubblica Assistenza Sant’Agata “Servizio di spesa a domicilio per chi non può uscire di casa”

Solidarietà a prova di coronavirus. La Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro (Piacenza) ha attivato un servizio di consegna della spesa a domicilio per gli anziani, o per chi non ha possibilità di uscire di casa.

Ecco l’annuncio pubblicato su Facebook

“Aiutiamo, in questi giorni più che mai, le persone anziane facendo loro la spesa affinché evitino inutili contatti con luoghi esposti al pubblico”

“In questo momento di difficoltà e di allarme ciò che noi possiamo fare è metterci a disposizione del cittadino in qualsiasi modo, soprattutto essere al servizio dei più deboli e soli della nostra società”.

“Da oggi presso la nostra associazione è attivo il servizio di spesa a domicilio per i cittadini del comune di Rivergaro”.

“Per gli anziani, per tutti coloro che vivono soli o per chi è impossibilitato ad uscire”.

“Per info 0523/957999”