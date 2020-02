Pulizie più frequenti sui treni “Anche su quelli pendolari?”

Il Gruppo Fs Italiane, in ottemperanza alle misure approvate dal Consiglio dei Ministri con il Decreto legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha attivato procedure particolari per garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi di corona virus a bordo sia dei treni a media e lunga percorrenza (Frecce, InterCity, InterCity Notte) sia dei treni regionali a favore della massima sicurezza delle persone in viaggio e del personale di prima linea delle Società operative.

Ci sono giunte in redazione richieste di spiegazione da parte di alcuni pendolari piacentini e non sull’esigenza di applicare lo stesso protocollo anche sui treni di Trenord, la società di trasporto ferroviario lombarda.

Che collegano Milano a Piacenza transitando per alcune delle stazioni collocate nella “zona rossa” dove si è sviluppato il focolaio. Alcune di queste stazioni sono state peraltro chiuse.