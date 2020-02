Putzu lascia FI “Ritorno civico, sto tra la gente e con la gente di Piacenza”

L’ex assessore Filiberto Putzu lascia Forza Italia.

Lo annuncia lui stesso, dopo aver comunicato la propria decisione nella giornata di ieri, giovedì 13 febbraio, ai vertici del partito a Piacenza e in Emilia Romagna. “Concludo una lunga esperienza politica partitica caratterizzata da luci ed ombre, queste ultime soprattutto nell’ultimo periodo – scrive in una nota -. Ringrazio i piacentini che mi hanno sempre premiato con la loro stima ed in molti casi con il voto alla persona durante tutte le campagne elettorali locali e nazionali. Ringrazio anche gli onorevoli Agogliati, Foti e Paroli che – ciascuno a suo tempo – mi hanno sostenuto”.

“Ritorno “civico” rimanendo tra la gente e con la gente di Piacenza” – conclude.