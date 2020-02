Quali auto scegliere a noleggio? La classifica

Il noleggio a lungo termine è una soluzione sempre più apprezzata dagli automobilisti che permette di disporre di un veicolo a scelta per un periodo di tempo stabilito e pagando una rata fissa mensile; ma quali sono le auto preferite da coloro che optano per questa innovativa formula contrattuale?

In generale, si può affermare che le vetture più richieste siano praticamente le stesse che vengono maggiormente vendute; gli automobilisti sembrano avere un’idea molto precisa del veicolo che vogliono guidare, ma cominciano a preferire il noleggio all’acquisto. Inoltre, come è facile immaginare, vi è una naturale tendenza a “osare” un pò di più; le persone che possono permettersi di acquistare un’utilitaria in molti casi noleggiano una vettura del segmento superiore, a causa dell’effettiva convenienza che deriva dalla sottoscrizione di un buon contratto di noleggio a lungo termine.

Per scegliere l’auto a noleggio, si può fare riferimento alle statistiche; quest’ultime, dati alla mano, permettono di comprendere con esattezza quale vettura preferire in base alle recensioni, alla disponibilità e alle eventuali problematiche riscontrate sui vari veicoli, qualunque sia la loro natura. In ogni caso, colui che ha le idee chiare sulla vettura che intende guidare, può leggere queste poche righe e approfittare dell’occasione per verificare l’effettiva bontà delle proprie convinzioni.

Classifica delle migliori auto a noleggio

I dati a disposizione evidenziano che le migliori auto a noleggio sono esattamente le seguenti:

1- Fiat Panda: è uno dei veicoli più venduti di tutti i tempi; l’utilitaria del gruppo FCA piace sempre sia all’acquisto che a noleggio, in quanto vettura semplice, affidabile ed economica; il costo del noleggio a lungo termine è sempre distante dai 200 euro mensili, un vero affare;

2- Lancia Ypsilon: è la City Car della Lancia, un veicolo che coniuga la praticità con l’eleganza, economico e che ostenta allo stesso tempo una piacevole formalità. La Lancia Ypsilon può essere noleggiata con cifre di molto inferiori ai 200 euro mensili;

3- Fiat 500 X: ancora un’auto italiana; la Fiat 500 X non poteva mancare in quanto unisce la semplicità di una City Car alla comodità di un SUV compatto. Questa vettura ha avuto un buon successo di mercato e offre soprattutto spazio, praticità ed eleganza; il costo del noleggio a lungo termine è di circa 250 euro per la maggior parte dei modelli;

4- Mercedes Classe A: se la maggior parte degli italiani preferisce rispettare la tradizione e predilige giustamente il marchio FCA, una buona parte di essi ha compreso l’indiscutibile bellezza di questo veicolo. A noleggio a lungo termine Mercedes Classe A è un’auto di ottimo livello che presenta tantissimi pregi e può essere noleggiata con cifre che non raggiungono i 400 euro mensili. La berlina tedesca è un’occasione da non perdere per chi ama distinguersi con garbo e razionalità;

5- Jeep Renegade: il fuoristrada dell’azienda italo-americana (gruppo FCA) è una vettura che coniuga la sportività con l’eleganza e la praticità; l’auto ha buone prestazioni non solo sui fondi sterrati ma anche sull’asfalto, inoltre presenta dal punto di vista estetico diverse soluzioni che permettono ai possessori di ben figurare anche nel centro cittadino; la Jeep Renegade è una sorta di piccolo SUV tuttofare che può essere noleggiato con cifre che si aggirano intorno ai 300 euro mensili;

6- Peugeot 3008: la vettura francese viene premiata dagli automobilisti per la sua inneggabile bellezza; si tratta di un veicolo molto moderno che presenta soluzioni all’avanguardia, peraltro offerte a un prezzo altamente concorrenziale. La Peugeot 3008 può essere definita come un miniVan, un’auto che, a differenza di un SUV, è più spaziosa piuttosto che sportiva. In questo caso, il prezzo medio del noleggio a lungo termine è di circa 400 euro mensili;

7- Alfa Romeo Stelvio: si torna in casa FCA con un’auto fra le più amate in assoluto; l’Alfa Romeo Stelvio è un esempio di rara bellezza, un’auto di classe che sa essere sportiva e capiente quanto basta; difficile chiedere di più. La vettura italiana può essere noleggiata con una rata mensile compresa fra i 400 e i 600 euro mensili;

8- Nissan Qashqai: all’ottavo posto si colloca una vettura orientale, un veicolo dall’indubbio successo che offre un abitacolo spazioso e una tecnologia di tutto rispetto. La Nissan Qashqai è un crossover, un piccolo SUV che si comporta egregiamente su tutti i tipi di fondo stradale. Il costo del noleggio a lungo termine è di circa 300 euro mensili.

Quale auto scegliere a noleggio

Ora che è chiaro quali siano effettivamente le auto più apprezzate dagli automobilisti, è possibile avere un’idea ancora più precisa del veicolo da noleggiare; leggendo i dati emerge che gli italiani preferiscono le auto del marchio FCA e scelgono generalmente auto di moda, principalmente City Cars, SUV e Crossover. L’unica berlina presente nei primi posti in classifica è la Mercedes Classe A, un’auto che rappresenta tale segmento nel migliore dei modi.

Definire quale sia il modello migliore in assoluto è davvero difficile; indubbiamente è opportuno valutare con attenzione le soggettive necessità e, successivamente, la propria disponibilità economica. Rimane evidente che il noleggio a lungo termine consente di entrare in possesso di auto molto costose pagando cifre mensili tutto sommato contenute, mentre è possibile guidare una City Car investendo somme particolarmente esigue.