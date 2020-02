Borgonovo, Comune chiuso per coronavirus: quarantena per giunta e dipendenti. Ipotesi commissariamento

Quarantena per i dipendenti del Comune di Borgonovo e anche per la giunta Mazzocchi.

C’è quindi l’ipotesi che venga disposto il commissariamento dell’ente: è infatti di queste ore la notizia che, oltre al sindaco Pietro Mazzocchi, è risultato essere positivo al coronavirus anche il vice Domenico Mazzocchi. In quarantena preventiva anche l’assessore Giulia Monteleone e la collega Isabella Gerbi. “Ma ha parlato con me: il test ha dato esito positivo a due giorni di distanza dal sindaco” racconta Domenico Mazzocchi.

Come sta?

“Ho i sintomi della patologia, febbre per il momento non alta, al massimo 38 gradi – spiega -. Non sono stato però ricoverato in ospedale, sono in isolamento a casa mia”.

La situazione in Comune com’è?

“So che il sindaco è in costante contatto con il prefetto, perché c’è l’ipotesi di un commissariamento dell’ente. Al momento siamo in quarantena io, il sindaco, l’assessore Monteleone che ha avuto contatti con il primo cittadino, a differenza dell’assessore Gerbi che ha, però, parlato con me…Diciamo che per il momento non ci sono provvedimenti urgenti da assumere, ma se fosse necessario si dovrà ricorrere a un commissario”.

Se la Giunta è in quarantena, quali i provvedimenti per i dipendenti?

“Sono tutti in quarantena – spiega -, il Comune è chiuso. Stiamo valutando l’ipotesi di fare una convenzione con un altro Comune ma è una soluzione complicata: se ci fosse necessità di recuperare un atto o una pratica probabilmente non si saprebbe dove guardare…”