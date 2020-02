“Ragazzo caduto in Po, grazie a chi ha rischiato la propria vita per salvarne un’altra”

«Un grazie sentito a quel ragazzo nordafricano che ha messo a rischio la propria vita per salvarne un’altra. Un gesto che non ha bisogno di tante parole e che ha messo in luce l’umanità e l’altruismo di chi si è tuffato nel Po per strappare alle acque un 13enne».

I parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, commentano così il salvataggio, il 15 febbraio, di un ragazzino egiziano da parte di un marocchino, aiutato a sua volta da un connazionale a tirare sulla sponda il giovane caduto nel Po.

Leggi anche Ragazzino cade in Po, soccorso in acqua e portato a riva

«Quei due marocchini – concludono Murelli e Pisani – hanno onorato il significato universale delle parole del Talmud: “chi salva una vita salva il mondo intero”».