Raggi (Italia in Comune) “Se Borgonzoni si dimettesse da consiglio regionale sarebbe presa in giro per i piacentini”

“Il consigliere regionale della Lega Matteo Rancan invece di preoccuparsi prematuramente su un eventuale esclusione di rappresentanza del territorio piacentino in giunta, dovrebbe impegnarsi a convincere la sua candidata alla presidenza Lucia Borgonzoni a rimanere in consiglio regionale e a lavorare per rappresentare al meglio quei territori, come Piacenza, che hanno dato ampio consenso alla Lega e a suoi rappresentanti”.

Lo dice in una nota il coordinatore piacentino di Italia in Comune, Samuele Raggi. “Dopo aver promesso più volte che sarebbe rimasta a guidare l’opposizione nel consiglio regionale in caso di sconfitta – aggiunge Raggi -, Lucia Borgonzoni, sembra sia intenzionata a dimettersi in tempi rapidi e tornare a Roma, la vecchia “Roma ladrona”, dove ricopre un incarico ben più retribuito di quello regionale. Se fosse vero sarebbe una vera presa in giro per tutti i suoi elettori, ma soprattutto per i piacentini, che hanno indiscutibilmente dato grande fiducia alla Lega e alla sua candidata, a cui sembra però non interessare. Sembra inoltre che la stessa sia destinata, a ricoprire il ruolo di capo dipartimento cultura della Lega”.

“Spero vivamente – conclude Raggi – che questa investitura possa aiutarla a migliorare le sue conoscenze in geografia, per lo meno le basi”.