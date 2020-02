Referendum 29 marzo, sul sito del Comune il modulo per gli elettori residenti all’estero

In vista del referendum popolare del 29 marzo prossimo, riguardante la proposta di modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in merito alla riduzione del numero dei parlamentari, sono pubblicate sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page, tutte le informazioni relative all’opzione, per i cittadini italiani residenti all’estero, di votare nel nostro Paese.

E’ inoltre scaricabile il modulo che, entro e non oltre l’8 febbraio, gli elettori interessati dovranno far pervenire, per poter esercitare tale diritto, all’Ufficio consolare operante nella propria circoscrizione di residenza.