Referendum taglio dei parlamentari, per chi è all’estero richiesta di voto entro il 26 febbraio

E’ il 26 febbraio prossimo, il termine entro il quale gli elettori che si troveranno temporanemente all’estero in occasione del referendum costituzionale del 29 marzo possono richiedere, al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di esercitare l’opzione del voto per corrispondenza.

Sul sito www.comune.piacenza.it , con evidenza in home page, si può scaricare il modulo necessario, che dev’essere inviato entro e non oltre mercoledì 26 all’indirizzo di posta elettronica u.elettorale@comune.piacenza.it , o recapitato a mano presso la sede dell’Ufficio Elettorale in viale Beverora, anche da una persona diversa dagli interessati.