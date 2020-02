Risorse umane negli Usa: il 19 workshop Confapi

Le risorse umane negli Stati Uniti sono al centro del prossimo appuntamento organizzato dal Consorzio Emilian Way e da Confapi Industria Piacenza.

Il workshop su “Selezione e assunzione di personale negli Usa” si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 18 nella Sala Convegni di Confapi Industria Piacenza in via del Commercio 65/A: “Gli Stati Uniti sono da secoli un mercato ed una meta per molti italiani: negli anni molte aziende si sono approcciate a questo mercato florido e molto complesso, talune con strepitoso successo, altre con evidenti fallimenti – spiega il direttore del Consorzio Andrea Paparo – è pertanto necessario avvicinarsi a questo mercato con approccio corretto a partire anche dalla ricerca e selezione del personale”.

Interverranno in veste di relatori Daniela Morrison, Executive Vice-President and Principal-in-Charge New York dello Studio Valla & Associates, Ivana Lodovici e Gianluca Caragiuli rispettivamente Director European Desk e Director Italian Desk di YER USA.