Rivergaro, a febbraio l’elezione dei consiglieri di frazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Gabriele Scagnelli, consigliere con delega al progetto frazioni del Comune di Rivergaro, relativo all’elezione dei consiglieri di frazione nel comune piacentino

A seguito del primo giro di incontri nelle frazioni, promosso dall’Amministrazione Albasi, per spiegare il regolamento sui Consigli di frazione nel Comune di Rivergaro (Piacenza) sono state definite, insieme ai partecipanti, le 4 serate per l’elezione dei consiglieri di frazione. “Siamo molto felici che questo progetto abbia riscosso grande interesse da parte dei cittadini – sostiene Gabriele Scagnelli, consigliere con delega al progetto frazioni -. Gli incontri nelle frazioni che abbiamo programmato nel mese di Gennaio sono stati sempre molto partecipati.”

Cosa sono i consigli di frazione – I consigli di frazione sono uno strumento di partecipazione attiva che consentirà ai cittadini di partecipare maggiormente nelle scelte dell’Amministrazione Comunale. I consiglieri di frazione, tra i loro compiti, hanno quello di raccogliere le problematiche e le esigenze dei residenti della specifica frazione, discuterne e proporre all’Amministrazione le soluzioni che ritengono più adeguate. Questi nuovi strumenti daranno maggiore voce alle frazioni e permetteranno di portare avanti scelte condivise e più opportune alla gestione e allo sviluppo del territorio.

I consigli di frazione rimarranno in carica per tutto il mandato dell’Amministrazione Comunale (5 anni) e ogni area potrà eleggere da 3 a 5 consiglieri di frazione. Sarà compito delle prossime assemblee di frazione individuare le candidature. Potranno candidarsi: I cittadini residenti nell’area geografica interessata che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i cittadini non residenti titolari di attività lavorativa con sede legale o produttiva nell’area geografica interessata e i cittadini non residenti membri del Consiglio Direttivo delle associazioni attive nell’area di riferimento.

Calendario: Si inizia l’11 febbraio alle 21 al circolo “La Carpia” di Suzzano per l’elezione dei consiglieri di frazione dell’Area Nord (serata per i residenti di Case Buschi, Larzano, Ottavello, Roveleto Landi e Suzzano); si prosegue il 17 febbraio alle 21 al Circolo Acli di Montechiaro per i residenti dell’Area Sud (Bassano, Cisiano, Fabiano e Montechiaro). Per i residenti dell’Area cintura (Ancarano e Pieve Dugliara) l’elezione avverrà il 20 febbraio alle ore 21 al centro parrocchiale di Pieve Dugliara, mentre l’ultima serata di elezioni sarà dedicata ai residenti dell’Area Niviano il prossimo 27 febbraio alle 21 nel salone parrocchiale della frazione.

Nella foto uno degli incontri, svolti nel mese di Gennaio, per la presentazione del “regolamento per l’istituzione dei Consigli di frazione”