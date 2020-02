S. Lazzaro e Farnesiana: cittadini invitati al progetto di rigenerazione urbana

Tutti gli abitanti sono invitati ad un confronto pubblico nei laboratori e workshop che si terranno il 13 e 27 febbraio e il 12 marzo: Cittadini attivi a San Lazzaro e Farnesiana con il progetto di rigenerazione urbana “SITYn”

E’ entrato ormai nel vivo delle attività partecipative il progetto “SITYn – Sit in & city: So-stare attivamente in città”, promosso dall’Associazione Genitori Piacenza4 con l’obiettivo di riqualificare e vivere in modo attivo gli spazi comuni e le aree verdi del quartiere San Lazzaro e Farnesiana, attivando tutta la comunità.

Nella giornata dedicata alle interviste e focus-group di giovedì 16 gennaio (https://sites.google.com/site/agepiacenza4/sityn/sityn-focusgroup), è stato chiesto ai partecipanti, organizzati in gruppi tematici, di “raccontare” e descrivere il quartiere dal loro punto di vista, per capire quali sono i luoghi più rappresentativi per la comunità.

E’ stata una giornata ricca di spunti, riflessioni e proposte, posti condivisi e riscoperti, che ha visto assieme giovani e saggi, genitori e insegnanti, dirigenti e commercianti, autorità e forze dell’ordine, educatori e parroci, volontari e allenatori: tanta la disponibilità mostrata e la voglia di mettersi in gioco nella qualificazione dei beni comuni urbani di quartiere, incuriositi anche dalle opportunità date dal “regolamento della partecipazione”, strumento adottato dal Comune di Piacenza di cui solo in pochi sono a conoscenza.

Tutti i cittadini sono inviati ai tre laboratori e workshop in programma: il primo si terrà giovedì 13 febbraio 2020, dalle ore 18,30 alle ore 21 (i seguenti saranno rispettivamente giovedì 27 febbraio e giovedì 12 marzo) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza che, coinvolta nel progetto, ha partecipato con entusiasmo al primo incontro e ha messo a disposizione i propri spazi per l’iniziativa.

Il laboratorio comincerà con una breve presentazione di spiegazione delle finalità e del metodo di lavoro, durante la quale saranno illustrati i contributi ad oggi raccolti; quindi si continuerà nella riflessione progettuale in gruppi, per scegliere assieme le aree più importanti su cui investire attenzioni ed energie sociali e confrontarsi sulle loro potenzialità, mettendo in campo ispirazioni e aspirazioni per immaginare un quartiere di qualità, con l’impegno a costruirlo assieme, viverlo e curarlo. Sarà presente anche l’Assessore con delega alla partecipazione, Luca Zandonella, per i saluti iniziali e per portare il contributo dell’Amministrazione comunale. Agli ospiti sarà offerto un piccolo buffet.

Per qualsiasi evenienza ecco i riferimenti: – mail: agepiacenza4@gmail.com – cell: 320 0472797 (nota stampa)