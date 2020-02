Salgono a 16 i casi di Coronavirus in Italia. Pronte due strutture per quarantena, una a Piacenza

Salgono a 16 i casi in Italia di Coronavirus, 14 in Lombardia e due in Veneto.

Per quanto riguarda la Lombardia, si tratta del 38enne dipendente della Unilever di Lodi, della moglie, incinta, ai quali si aggiungerebbero, il figlio del titolare di un bar di Codogno che avrebbe fatto sport con il 38enne e altri tre clienti del bar. Altri otto casi sono stati resi noti dall’assessore al Welfare della Lombardia Gallera e riguardano cinque operatori sanitari, infermieri e medici dell’ospedale di Codogno e 3 pazienti. Ricoverato anche il medico di base che aveva visitato il 38enne e ora ha la polmonite, ma nel suo caso è ancora da accertare la positività al virus.

250 le persone al momento in isolamento, tra i quali 149 sono infermieri, medici, familiari e persone entrate in contatto diretto con il 38enne ricoverato a Codogno, oltre ai dipendenti della stessa ditta che hanno avuto contatto diretto con lui. “La cabina di regia – ha poi spiegato l’assessore Gallera – ha deciso con gli amministratori un’ordinanza con misure precise per l’area in cui si muovono le persone individuate oggi come positive e relativa a 10 comuni: Codogno, Castiglione, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini e San Fiorano”.

PRONTE DUE DUE STRUTTURE PER I CONTAGIATI, UNA A PIACENZA – Sono due le strutture individuate per isolare i contagiati da coronavirus nel caso servissero. “Una a Milano e una a Piacenza, con 150 posti”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a margine del vertice in Regione Lombardia: “Volendo sarebbero pronte da domani, ma non ce ne sarà bisogno”.

LA CONFERENZA STAMPA IN REGIONE LOMBARDIA

Di seguito l’ordinanza fimata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della Regione Attilio Fontana che riguarda i comuni interessata del lodigiano

È resa obbligatoria la:

1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose.

2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;

3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro).

4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali.

5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione.

6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati.

7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari.

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali. Il Prefetto di Lodi è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.