Scherma, Monaco (Pettorelli) vice campione regionale di sciabola

La scherma piacentina si conferma ad alti livelli. Francesco Monaco è vice campione regionale di sciabola (lo scorso anno era il numero uno), ribadendo una posizione di vertice in questa arma.

Intanto, domenica, a Parma, il Pettorelli ha piazzato altri due spadisti ai livelli nazionali: Francesco Curatolo ed Elena Perna si sono qualificati per la 2ª prova di qualifica nazionale, che si svolgerà a Caorle a marzo. Il maestro Monaco, al Campionato regionale di sciabola, ha subito guadagnato le prime posizioni superando imbattuto i gironi preliminari. Entusiasmante il seguito della gara, nel corso della quale ha avuto ragione di Cassani (Bologna) 15-9, Artoni (Parma) 15-9 e Germani (Parma) 15-12, fino a giungere alla contesa della prima posizione con il bolognese Spadari al quale ha ceduto 8-15 conquistando così il secondo posto. Nella stessa gara sono scesi in pedana anche i biancorossi Volpato (6°), Sonlieti (10°), Polledri (12°) e Tavolini (20°).

Nel corso della giornata si sono svolte anche le prove di qualificazione di spada maschile e femminile nelle quali hanno raggiunto l’obiettivo Elena Perna (7ª) e Francesco Curatolo (12°). Curatolo, superati i gironi, è incappato nel derby col compagno di sala Andrea Polidoro (13-12) e successivamente col modenese Urso (11-8). Raggiunta l’area di qualifica, si è fermato nella sfida con il Bolognese Ufficiali 11-15. Percorso simile quello di Perna, che, superata la fase preliminare, ha battuto agevolmente Giusti (Ferrara) 15-7 e Martinelli (Reggio Emilia) 15-5. Già qualificata, in corsa per l’area podio ha dovuto affrontare un’eliminatoria impegnativa in un confronto a inseguimento concluso 14-15 per la parmense Nardini.