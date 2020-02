Scontro al vertice per la Canottieri Ongina con Stadium Mirandola

Uno di quei match che si “preparano da soli” in materia di motivazioni, mentre viceversa forte deve essere l’impegno per essere pronti fisicamente, tecnicamente e tatticamente.

Non vuole smettere di stupire la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, dove sabato scorso ha agganciato la vetta grazie al 3-2 casalingo contro la Robosystem Concorezzo, che fa parte del trio di testa insieme allo Stadium Mirandola. Proprio i modenesi saranno i nuovi avversari della squadra di Mauro Bartolomeo, di scena in trasferta sabato alle 18 per un altro scontro mozzafiato per i primi due posti che valgono l’accesso ai play off, il tutto in una classifica cortissima.

“Affrontiamo – spiega il tecnico della Canottieri Ongina – una squadra che si esprime meglio tra le mura amiche. Recentemente ha cambiato un po’ il proprio assetto, giocando senza il centrale Luppi che avevamo limitato bene all’andata, mentre in posto quattro è tornato Bevilacqua al posto di Sartoretti. Nel complesso, ci attende una partita difficile, Mirandola è una formazione che difende tanto e sbaglia poco. Abbiamo focalizzato il lavoro di tutta la settimana sulla gestione dei cosiddetti palloni sporchi da attaccare. Sabato scorso contro Concorezzo la squadra ha saputo reagire bene, rimontando di sei punti nel secondo set, mentre poi avremmo anche potuto chiudere 3-1”.

In settimana, qualche rallentamento di lavoro per lo schiacciatore Nicola Amorico e il libero Mattia Cereda.

L’AVVERSARIO – Lo Stadium Mirandola è allenato da Marco Barozzi (ex Villa d’Oro, Campagnola e Anderlini) ed è reduce dal ko a sorpresa a Bovezzo per mano del Valtrompia (3-2). “Regina d’inverno”, la compagine modenese ha conquistato il pass per la Coppa Italia, dove ha iniziato al meglio la serie contro il Garlasco di Cardona (3-1 in gara 1).

“Sarà una partita importantissima – spiega Barozzi – perché si tratta di uno scontro al vertice e perché avevamo perso il match all’andata in terra piacentina, ma non sarà un incontro fondamentale, perché siamo solamente alla seconda giornata di ritorno in un girone dall’equilibrio perfetto tra diverse formazioni di vertice. Di certo, chi tra noi due perderà non sarà più in testa, perciò è comunque una sfida importante. Noi siamo reduci dal ko a domicilio del Valtrompia e anche della sconfitta dell’andata contro la Canottieri Ongina, dove avevamo subito in particolar modo la battuta, facendo molta fatica”.

“Ora l’obiettivo è provare a fare punti, cercando di far valere il fattore campo anche se recentemente non possiamo allenarci al meglio complici un paio di infortuni pesanti. Sarà una partita aperta tra due grandi squadre, vincerà chi farà meno errori e saprà mettere in difficoltà l’avversario nel contrattacco e in battuta”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Stadium Mirandola e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Marco De Orchi e il secondo arbitro Andrea Di Tullio.

IL TURNO – Questo il programma della seconda giornata di ritorno del girone B di serie B maschile: Stadium Mirandola-Canottieri Ongina, Gabbiano Mantova-Valtrompia Volley, Modena Volley-Il Viaggiator Goloso, Scanzorosciate-Moma Anderlini Modena, Acl Busseto-Viadana Volley, Robosystem Concorezzo-Mgr Grassobbio. Riposa: AMA San Martino.

LA CLASSIFICA – Stadium Mirandola, Canottieri Ongina, Robosystem Concorezzo 28, Gabbiano Mantova, Modena Volley 26, Scanzorosciate, Moma Anderlini Modena 24, Viadana Volley 19, Acl Busseto Volley 16, Valtrompia Volley 14, Mgr Grassobbio 12, AMA San Martino 7, Il Viaggiator Goloso 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.

foto di Andrea Scrollavezza