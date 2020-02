Scontro alla rotonda, ferita una donna. Disagi al traffico

Scontro alla rotonda, ferita una donna.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 5 febbraio a Piacenza, alla rotatoria tra Strada Farnesiana e via Caduti sul Lavoro, e ha coinvolto due vetture, una Peugeot 206 e una Fiat Punto, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Ad avere la peggio la conducente della Fiat, soccorsa dall’ambulanza della Pubblica Assistenza e dall’auto infermieristica del 118 e trasportata al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione; impegnati nei rilievi gli agenti della polizia locale di Piacenza.