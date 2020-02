Scontro con un camion, auto finisce ribaltata su un fianco: ferito il conducente

Scontro con un camion, auto finisce ribaltata su un fianco.

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente – le cui cause sono in corso di accertamento – avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 7 febbraio lungo la via Emilia a Castel San Giovanni (Piacenza), all’altezza dell’incrocio con via Dante Alighieri. Ad avere la peggio il conducente della vettura, una Fiat Punto, che dopo l’impatto con il mezzo pesante si è ribaltata su un fianco a margine della carreggiata (nelle foto).

Tempestivi i soccorsi, con i sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castello: l’uomo a bordo dell’auto, dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: si trova in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia municipale di Castel San Giovanni. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione.