Scontro tra due vetture nella serata del 28 febbraio a Piacenza, all’incrocio semaforico tra via Raffalda e via Cella.

Coinvolte nel sinistro una Renault Clio e una Fiat 500 per ragioni ancora da chiarire.

A restare feriti una giovane e un uomo, condotti in ospedale in condizioni non gravi.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza da Castelsangiovanni e quella della Croce Rossa da San Nicolò.

Presenti anche i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale.