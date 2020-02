Scontro tra un’auto – una Mercedes Classe C – e uno scooter in via Boscarelli a Piacenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di lunedì 17 febbraio: ad avere la peggio l’uomo in sella allo scooter, caduto rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza assieme al personale medico ed infermieristico del 118. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in Pronto Soccorso, le sue condizioni sono molto gravi.

La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico dall’intersezione con via Sidoli fino al semaforo con via Cella per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Piacenza.