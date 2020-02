Seguono i clienti e trovano lo spacciatore, giovane in manette

Un giovane piacentino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Borgonovo val Tidone (Piacenza), con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari hanno individuato l’abitazione del giovane seguendo alcuni clienti: nel pomeriggio del 10 febbraio hanno fermato prima un 35enne, appena uscito dall’abitazione con addosso circa 23 grammi di marijuana, e subito dopo un 30enne con addosso circa 5 grammi della stessa sostanza. Per questo motivo i due sono stati segnalati quali assuntori di droga.

L’attività investigativa è poi proseguita con controlli in casa del presunto spacciatore: sul tavolo del soggiorno è stato trovato un bilancino, del contante e una busta di plastica con 35 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente rinvenuta, complessivamente circa 60 grammi, è stata immediatamente sequestrata; il giovane pregiudicato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e collocato agli arresti domiciliari in attesta del rito direttissimo.