Sempre più italiani si affidano al noleggio di jet privati per gli spostamenti

Se una volta volare era un servizio riservato alle persone facoltose, oggi con le compagnie low cost è diventato un lusso alla portata di tutti. Tuttavia, chi desidera un servizio esclusivo ha a disposizione due soluzioni, l’acquisto di un volo in prima classe oppure il noleggio di un jet privato. Quest’ultima è un’opzione in forte crescita negli ultimi anni, un fenomeno che mostra un trend positivo che dura ormai da diverso tempo, segno che la richiesta da parte del mercato è forte.

Naturalmente, c’è sempre chi l’areo privato decide di comprarlo, soprattutto quando si tratta di manager di altissimo livello e miliardari, altrimenti il noleggio rimane la scelta più apprezzata e accessibile a un pubblico più ampio: al giorno d’oggi, infatti, questo servizio viene proposto a prezzi competitivi, soprattutto per le tratte più richieste.

Oggigiorno, le compagnie specializzate in questo tipo di servizi come Fast Private Jet propongono piattaforme telematiche avanzate, per gestire le prenotazioni direttamente online, ottimizzare l’utilizzo della flotta e soddisfare le richieste dei clienti. In questo modo è possibile ridurre i tempi di attesa al minimo, proporre condizioni favorevoli agli utenti e offrire un servizio di qualità estremamente apprezzato.

Noleggio di aerei privati: quali sono i vantaggi e come funziona

Il servizio di noleggio di jet privati non è una novità, tuttavia negli ultimi anni il settore è stato completamente ammodernato, con la comparsa di operatori che hanno investito in innovazione, tecnologia e sicurezza. Attualmente le migliori società del settore sono in grado di proporre flotte di aerei di ultima generazione, con velivoli adatti a qualsiasi esigenza, dai voli brevissimi di appena mezz’ora fino a quelli più lunghi che richiedono mezzi adeguati al tragitto.

In particolare, la sicurezza è l’aspetto più importante per i clienti, decisamente al primo posto davanti al prezzo e alla qualità del servizio. Per questo, ogni velivolo deve essere in perfette condizioni e sottoposto a controlli di manutenzione severi e frequenti. Si tratta di un obbligo non solo nei confronti dei clienti, ma anche delle autorità aeroportuali, che accettano soltanto le compagnie in grado di rispettare criteri piuttosto rigidi sulla sicurezza degli aerei e la professionalità del personale di bordo.

Il funzionamento del servizio di noleggio di jet privati è piuttosto semplice, grazie alla tecnologia. Rivolgendosi a imprese come Fast Private Jet, ad esempio, basta andare sulla piattaforma telematica dell’azienda, scegliere l’aeroporto o la città di partenza e quella di ritorno, il giorno e l’orario del volo, indicare se la tratta è di andata e ritorno, sola andata oppure se si ha bisogno di un collegamento multiplo. Dopodiché, è necessario fornire qualche altra indicazione, come il numero dei passeggeri, per ricevere via email un preventivo dettagliato ed eventualmente prenotare il volo e confermare.

Il sistema è davvero facile e veloce, un risultato raggiunto con investimenti mirati alla digitalizzazione dei servizi, sforzo che permette di offrire una proposta adeguata alle necessità dei clienti dei jet privati e in concorrenza con quelli delle migliori compagnie estere che lavorano nel settore. Infatti non bisogna dimenticare che il comparto ha un forte impatto sull’occupazione, con un indotto importante che fornisce migliaia di posti di lavoro ad alta specializzazione. Il vantaggio principale ovviamente è per i clienti, che possono contare su aerei esclusivi, personale dedicato, un’ampia libertà di movimento e una netta riduzione delle tempistiche.

Rispetto a un volo commerciale di prima classe, ad esempio, con un aereo privato si risparmia tempo in tutte le fasi, dall’arrivo in aeroporto al check in, dal passaggio ai controlli di sicurezza al decollo, oltre allo sbarco e alla verifica dei passaporti presso l’aeroporto di destinazione: operazioni che vengono eseguite in pochi minuti quando si tratta di un volo privato.

Il settore sicuramente continuerà a crescere nei prossimi anni, perciò sarà necessario proseguire a investire nello sviluppo dei servizi digitali, nella formazione del personale e nell’aggiornamento della flotta, per mantenere elevati standard qualitativi e competere a livello internazionale con i migliori player del comparto del noleggio di jet privati.