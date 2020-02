“Finalmente il Sentiero del Tidone è stato interamente ripristinato e può essere percorso senza problemi”.

A comunicarlo è l’associazione ‘Sentiero del Tidone’, facendo riferimento all’intero percorso di 69 chilometri che costeggia l’omonimo torrente. “Il tempo – spiega l’associazione – durante l’ultimo periodo ha favorito diversi interventi che hanno avuto come obiettivo il ripristino completo dei tratti danneggiati dall’ingrossamento del torrente avvenuti in novembre. Adesso il percorso può essere utilizzato senza difficoltà, inoltre sono stati messi in sicurezza alcuni punti in modo che si possa procedere a piedi, in bicicletta e a cavallo”.

“In questi contesti e in questi momenti di difficoltà emerge la vera natura e lo spirito dell’associazione – dichiara il presidente Daniele Razza – e tutto questo ha un nome e cognome: Mario Capucciati. E’ stato fondamentale, insieme al Consorzio di Bonifica di Piacenza, nella fase iniziale di questo progetto e, a distanza di otto anni, è stato ancora lui a capitanare tutti gli interventi eseguiti in questo periodo”.

“A lui – sottolinea Razza – va il nostro grande grazie per essere sempre presente ed attivo ogni giorno e ogni volta che si presenta un problema perché, ricordiamo, la manutenzione del Sentiero non si svolge solo durante i numerosi tagli che si effettuano durante l’intero anno ma anche a seguito di erosioni del percorso che si presentano purtroppo in maniera sempre più numerosa. A questo aggiungiamo anche la manutenzione dei pannelli e dei cartelli presenti lungo il Sentiero che annualmente viene regolarmente eseguita. Doveroso citare anche gli altri associati che hanno aiutato in queste manutenzioni e ripristini, in particolare quelle fatte nell’ultimo periodo: tutti coloro che si sono ‘rimboccati le maniche’ durante il 2019 verranno premiati nella cena sociale che si svolgerà prossimamente”.

“Il 2020 sarà un anno importante per il Sentiero: diversi sono i progetti in cantiere che speriamo possano vedere la luce già durante l’anno – informa infine il presidente -. Chi fosse interessato ad entrare a far parte dell’associazione è invitato a mandare un’email al nostro indirizzo di riferimento info@sentierodeltidone.it”.