Servizi per la disabilità, dal Comune modifiche ai criteri per la fruizione

Secondo quanto si apprende da una nota del Comune di Piacenza, sono stati recentemente modificati i criteri per la fruizione di alcuni servizi comunali, tra cui quelli relativi ai servizi per la disabilità.

“Le tariffe riferite ai centri residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, che necessitavano di un adeguamento alla normativa vigente, sono cambiate di conseguenza: specifiche comunicazioni sono in fase di invio a tutte le famiglie interessate – si legge nel comunicato -. In particolare, viene introdotto il valore dell’Isee quale elemento fondamentale per determinare la contribuzione degli utenti. Occorrerà quindi attestare la propria situazione economica attraverso l’Isee sociosanitario, anche con nucleo ristretto; in seguito sarà necessario aggiornarlo ogni anno, per stabilire correttamente la quota di contribuzione dovuta”.

“È pertanto necessario, entro il 1° marzo 2020, recarsi presso un Centro di assistenza fiscale e predisporre la Dichiarazione Sostitutiva Unica, sulla base della quale verranno calcolate le rette a partire dal 1° gennaio 2020. Non si dovrà, invece, presentare la dichiarazione Isee agli uffici del Comune di Piacenza, poiché i valori saranno acquisiti da Inps in automatico. Per gli utenti a cui è stata sospesa la richiesta di pagamento dal mese di maggio 2019 – conclude il Comune – verranno resi noti gli importi dovuti e i relativi piani di rientro, basati sulle precedenti modalità di calcolo”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Piacenza ai numeri 0523-492713/2714/2738.