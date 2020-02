Seta, piano straordinario di disinfezione per bus e biglietterie

A seguito dell’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna per contenere la diffusione del Coronavirus, SETA si è “attivata immediatamente per dare attuazione ad un piano straordinario di sanificazione e disinfezione dei mezzi impiegati nei servizi urbani ed extraurbani nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza”.

Ad ogni rientro in deposito e prima di essere immessi in servizio – si legge in una nota dell’azienda -, i mezzi vengono sottoposti ad un intervento mirato di disinfezione mediante impiego di prodotti a base di cloro o base alcolica, con particolare attenzione alle parti di maggiore contatto (mancorrenti, appoggi, sedili, pulsantiere, emettitrici di bordo) ed al posto guida del conducente. Queste attività quotidiane di pulizia e sanificazione dell’interno dei bus saranno integrate con ulteriori azioni straordinarie di igienizzazione mediante trattamenti di vaporizzazione di prodotti specifici a base di cloro e/o ozono. E’ stata disposta, inoltre, la pulizia straordinaria dei filtri aria e degli impianti di riscaldamento/condizionamento (attività, peraltro, regolarmente già effettuata con gli interventi di manutenzione ordinaria)”.

Analoghi interventi di pulizia e disinfezione giornaliera con prodotti a base di cloro o alcool – aggiunge Seta – sono stati predisposti per i locali accessibili al pubblico e le superfici di contatto (banchi vendita, emettitrici automatiche, eliminacode, mensole…) delle biglietterie aziendali e delle sale d’attesa delle autostazioni gestite dall’azienda. Seta – conclude la nota – è costantemente in contatto con le Agenzie per la Mobilità, le autorità locali e le cabine di coordinamento attivate a livello regionale e dei singoli bacini provinciali; l’azienda si atterrà alle indicazioni che perverranno da parte degli Enti preposti, adottando tutte le misure necessarie per tutelare gli utenti ed il proprio personale in servizio.