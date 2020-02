Settimo posto per il Piacenza U15 al torneo indoor lombardo. Bene il minibaseball

Buoni risultati per le giovanili piacentine impegnate domenica scorsa.

L’Under15 era all’atto finale del Torneo Lombardo indoor e più precisamente nel girone chiamato a decretare la classifica finale dal 5° al 10° posto. I biancorossi incappavano in uno sfortunato pareggio nel primo incontro contro l’Ares Milano, con quest’ultimo che passava il turno in virtù del maggior numero di punti segnati in regular season. Al Piacenza non restava quindi che giocarsi il 7° posto contro la mista Malnate/Legnano, in precedenza battuta dai Bulls Rescaldina.

Era uno spareggio acceso che al primo inning pareva sorridere al Piacenza (3-0) che però strada facendo subiva il convinto ritorno degli avversari. Sul 4-4 i giovani piacentini erano costretti a scommettere il tutto per tutto sull’ultimo attacco che, proprio sul filo di lana, fruttava loro il punto che significava vittoria (5-4) e settimo posto. All’insegna della positività i giudizi espressi dallo staff tecnico al termine dell’importante campionato regionale lombardo indoor che ha tenuta impegnta la squadra per tutto l’inverno:” Il settimo posto su quattordici squadre è tutt’altro che da buttare – osserva il tecnico Samuele Riviera – anche in considerazione del fatto che il torneo rappresentava per noi un primo approccio con la categoria U15. Devo dire che i ragazzi hanno bruciato le tappe disimpegnandosi a dovere già nel girone eliminatorio, chiuso con tre vittorie all’attivo. Ormai è vicino il momento in cui torneremo sul campo e certamente l’esperienza accumulata in questo torneo, che devo riconoscere è stato di buon livello generale, non potrà che tornarci utile”.

Anche il minibaseball, con la formazione mista Piacenza/Codogno, era in palestra per la quarta giornata del Torneo della Scuola Parmense Baseball. Anche in questa doppia uscita ne sono scaturiti un pareggio (16-16) con Collecchio ed una vittoria con Sala Baganza (16-14). Prossimo appuntamento, che sarà anche l’ultimo al coperto dopo di che si continuerà sui diamanti all’aperto, domenica 1 marzo con avversari gli esordienti pari età di Poviglio e Oltretorrente Parma.