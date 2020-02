Si è rotta una tubatura dell’acquedotto nei pressi della rotatoria di via Cristoforo Colombo con via Luigi Penazzi.

La carreggiata è stata pertanto coperta d’acqua: sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Piacenza, che ha richiesto l’intervento di Iren. I tecnici, dopo un primo sopralluogo, hanno così programmato un intervento straordinario a partire dalle 13 e 30, in un orario di poco flusso veicolare.

Non è escluso che, qualora si proceda con degli scavi per trovare la perdita, debba essere temporaneamente interrotta la fornitura di approvvigionamento idrico ad alcune utenze, così come potrebbe essere necessario un temporaneo stop al traffico per consentire i lavori necessari da parte di una ditta specializzata. Nel frattempo la zona è stata parzialmente transennata con un restringimento di carreggiata per chi proviene dalla via Emilia Parmense.