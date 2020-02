Siap “Allievi agenti della scuola di polizia trasferiti a Cesena e Campobasso”

“Allievi agenti della scuola di polizia di viale Malta trasferiti a Cesena e Campobasso”. Lo comunica in una nota il segretario del Siap di Piacenza, Sandro Chiaravalloti.

“C’è una grande attività all’interno di ogni ufficio di polizia piacentino. Una attività in evoluzione, con continui cambiamenti e tutti predisposti, nel proprio ruolo, a collaborare e dar man forte ad ogni problema con una eccellente direzione del Questore Ostuni che ringrazio per l’interagire continuo con il sindacato anche attraverso i suoi collaboratori, dal capo gabinetto, al dirigente sanitario e a quello delle volanti e della polizia stradale” scrive Chiaravalloti.

“Un servizio tutto predisposto a risolvere i nostri problemi interni per una organizzazione lavorativa al servizio del cittadino. Tra l’altro, in via precauzionale, per non fare ingenerare un eventuale focolaio, tutti gli allievi agenti sono stati dirottati a Cesena (49 allievi) e il resto a Campobasso( 192 allievi )”.

“Uno sforzo enorme che il personale della Scuola Allievi Agenti, diretto dalla Dottoressa Canu, sta affrontando con grande impegno”.

“È questo lo spirito di gruppo, l’abnegazione e il sacrificio che in questi momenti fa emergere nei nostri interni e che ci rende unici, uniti e compatti nel risolvere ogni problema a beneficio di tutti. Ogni provvedimento è finalizzato alla prevenzione e al supporto e noi, come sempre, ci siamo così come ogni forza di polizia, vigili del fuoco e operatori sanitari ai quali esprimo a nome mio personale e di tutto il Siap piacentino apprezzamento e solidarietà”.