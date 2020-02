Sopralluogo per la quarantena agli alloggi di San Polo

Questa mattina – domenica 23 febbraio – sopralluogo straordinario a San Polo di Podenzano, nell’area alloggi dell’Aeronautica Militare vicina all’aeroporto di San Damiano per valutazioni in ambito strategico in caso di misure straordinarie che potrebbero essere adottate in caso di nuovi focolai di coronavirus.

La struttura è stata individuata come possibile sede per un’eventuale quarantena di persone contagiate dal virus.

Domenica mattina, intorno alle 7, una delegazione di Croce Rossa e Protezione Civile regionale, assieme al personale della Base Militare hanno effettuato un sopralluogo per pianificare eventuali misure che possano essere adottate in caso si dovesse mettere in quarantena paziente sospetti di aver contratto il coronavirus.

Sulla questione è mantenuto il più stretto riserbo, in quanto la situazione è in monitoraggio costante, tuttavia nel caso venga adottata questa misura è solo per via preventiva, in modo da blindare eventuali possibili nuovi contagi.