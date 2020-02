Sospesa la celebrazione dell’Eucaristia, la messa (in città) è solo in streaming

La Diocesi conferma la sospensione delle celebrazioni religiose a Piacenza. Di seguito il testo diffuso dalla Curia piacentina

In considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo il vescovo Gianni Ambrosio ribadisce che le disposizioni date in precedenza restano valide anche per questa domenica primo marzo. Nella città di Piacenza, fino a nuove indicazioni, è sospesa la celebrazione pubblica dell’eucaristia festiva e feriale. Per le altre parrocchie della Diocesi è possibile tenere le celebrazioni secondo gli orari consueti. I parroci sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalle rispettive Amministrazioni Comunali e, comunque, valutata la situazione, possono applicare per le loro parrocchie quanto disposto per la città.

Inoltre domenica primo marzo, dalla cappella vescovile, alle ore 11, sarà trasmessa la celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo Monsignor Ambrosio. La trasmissione sarà visibile in streaming sul sito della Diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org