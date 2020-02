Sospesa l’assemblea di Confcooperative di lunedì

Confcooperative Piacenza informa con una nota che “in via cautelare e in accordo con le autorità preposte la sospensione dell’assemblea confederale prevista per il 24 febbraio presso la chiesa dell’ex Carmine.

Sarà nostra premura – precisano – compatibilmente all’evolversi di quanto in questi giorni sta accadendo, comunicare nuova data per la realizzazione dell’iniziativa.