Sportelli Quic, limitati i servizi al pubblico

A seguito delle disposizioni per la prevenzione sanitaria e il contrasto alla diffusione del Coronavirus, gli sportelli comunali Quic di viale Beverora 57 restano operativi, sino a domenica 1° marzo, fornendo unicamente i servizi elencati di seguito.

L’emissione delle carte d’identità resta possibile unicamente su appuntamento – con prenotazione telefonica allo 0523-492492 o on line, collegandosi alla pagina web https://comune.piacenza.it/comune/servizi-online – e in casi di effettiva necessità. L’accesso agli sportelli avverrà con le dovute precauzioni, ricordando che è indispensabile la presenza del titolare del documento (anche per i minori).

Per i cambi di residenza, chi aveva già l’appuntamento in questa settimana può depositare la documentazione compilata e completa di allegati presso l’ufficio di portineria all’ingresso del Quic, temporaneamente individuato come punto di deposito. Il tutto può essere inoltrato anche tramite raccomandata all’Ufficio Residenza di viale Beverora 57, via mail a u.residenza@comune.piacenza.it o mediante posta elettronica certificata a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it . Lo stesso indirizzo Pec può essere utilizzato per qualsiasi comunicazione da far pervenire all’Ufficio Protocollo, mentre eventuali plichi cartacei vanno depositati alla portineria, dove si apporrà un timbro di ricevuta; la successiva protocollazione avverrà in back-office.

Per le certificazioni è sospeso sino al 1° marzo il rilascio agli sportelli, invitando i cittadini a fruire dei canali on line sul sito www.comune.piacenza.it per chi è titolare di credenziali Spid. Sospeso sino al termine della fase di emergenza il rilascio delle tessere elettorali, mentre per le autentiche di copia e firma, che possono essere effettuate solo allo sportello, l’erogazione è ridotta ai soli casi improrogabili e di assoluta necessità. Sospensione per la presentazione allo sportello dei documenti riguardanti l’anagrafe canina; per informazioni e urgenze si può contattare l’Ufficio Tutela Animali ai seguenti recapiti: tutela.animali@comune.piacenza.it e tel. 0523.492494 o 0523.492605 Sospeso, infine, il rilascio dei libretti di caccia, mentre per il deposito delle offerte di gara occorrerà consegnare la documentazione al punto temporaneo di individuato presso la portineria.

Restano operativi, telefonicamente e on line, tutti i servizi di informazione al pubblico e di registrazione degli appuntamenti. L’invito è di privilegiare l’utilizzo dei servizi on line e la posta elettronica per tutti i servizi e gli atti per cui ne è prevista la possibilità così come specificata.