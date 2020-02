Stragliati (Lega) su Junior Cally a Sanremo “Diffondere la cultura del rispetto”

All’indomani della esibizione di Junior Cally al Festival di Sanremo è la neo consigliera regionale della Lega in Emilia-Romagna, Valentina Stragliati, a prendere posizione contro i messaggi contenuti nelle sue canzoni.

“Sono inaccettabili – dice Stragliati – ed è molto pericoloso che sia permessa la veicolazione di messaggi di questo tipo soprattutto da parte di trapper che purtroppo sono presi come esempio dai giovani e spesso diventano loro idoli. Anziché concedergli palchi per esibizioni sulla tv di Stato, che è indegno, meriterebbero una censura totale. Occorre diffondere la cultura del rispetto, la violenza sulle donne, psicologica e fisica, con degenerazioni troppo spesso anche tragiche, è una problematica seria su cui dobbiamo mantenere alta l’attenzione e impegnarci tutti per contrastarla, non certo fornirgli qualsiasi sorta di sponda”.

Parole indignate e preoccupate quelle di Valentina Stragliati, che ricopre anche il ruolo di Presidente del tavolo provinciale contro la violenza di genere. “Anche nel corso dell’ultimo anno – prosegue la consigliera regionale – si sono registrati dati molto preoccupanti su questo fronte, con casi di cronaca tragici e drammatici che hanno toccato anche la nostra provincia. Il nostro impegno, anche come istituzioni, ma soprattutto come singoli cittadini, è e deve essere quello di mantenere alta la guardia, attraverso un’opera di sensibilizzazione, di prevenzione e di denuncia. Su un tema tanto delicato ritengo quindi che abbassare la guardia e permettere che vengano veicolati messaggi di questo tipo, soprattutto amplificati e in qualche modo avallati dalla televisione pubblica, sia ciò che di peggio si possa fare”.