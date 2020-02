Sull’auto 35 grammi di “maria”: in manette un 21enne

Nella notte tra domenica e lunedì 3 febbraio, alle ore 3 circa, un giovane 21enne, residente in provincia di Parma, con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri di Pontenure (Piacenza) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La pattuglia dei militari ha fermato e controllato il ragazzo sulla tangenziale nord della città. Addosso ed occultata all’interno dell’auto sulla quale viaggiava, il 21enne aveva complessivamente circa 35 grammi di marijuana, un grinder, materiale per il confezionamento di droga e del denaro contante, probabile provento di spaccio.

La droga ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il giovane arrestato e portato nella camera di sicurezza della caserma. Comparirà in tribunale per il processo per direttissima.