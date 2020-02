“Sum tutt ad Tobruk” Con un video social l’ironia sul virus

Si può fare ironia sul coronavirus? Sì.

Forse è addirittura opportuno. Per sdrammatizzare queste giornate non facili e ricordare che la risposta non può essere il panico ma la razionalità. Sui social viaggia questo spezzone tratto da “Arizona Junior”, film dei fratelli Coen, doppiato in dialetto piacentino. L’effetto comico è assicurato…