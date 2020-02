Sviluppo urbanistico tra funzionalità e decoro, due incontri alla Biffi Arte

Per i prossimi giorni Anspi Domus e Domus Justinae hanno organizzato presso la Galleria d’Arte Biffi (via Chiapponi) due momenti di incontro con i piacentini, allo scopo di promuovere riflessioni sullo sviluppo urbanistico della città.

“Si tratta di un aspetto di grande portata – commentano gli organizzatori -, che ha già suscitato significativi dibattiti, ha visto confrontarsi (e anche scontrarsi) tendenze e scuole di pensiero diverse; un ordine di problemi per il quale certamente la politica ha l’ultima parola decisionale, ma che costituisce indubbiamente, a monte, un fatto di carattere civico-culturale, in quanto noi sentiamo, senza ombra di dubbio, che l’architettura cittadina e lo sviluppo urbanistico debbono avere, in primis, l’obiettivo della funzionalità al servizio dei cittadini, nel rispetto del decoro e di quel “bello” che la storia stessa della nostra nobile città ha dimostrato di essere criterio vincente di scelta”.

“Chiediamo dunque ai nostri architetti di aiutarci a caratterizzare i nostri desideri – l’appello di Anspi Domus e Domus Justinae -, le nostre aspettative, a orientare, con competenza e gusto, le nostre idee di piacentini, i quali vogliono che Piacenza rimanga sempre la “città che piace”, a cui il suo stesso nome, ab origine, ci porta”.

GLI INCONTRI

Giovedì 13 febbraio, ore 17:30, presso la Biffi Arte – “Dai piani urbanistici di Piacenza, spunti per un confronto di idee sullo sviluppo della Città nel prossimo decennio”, ospiti Stefano Benedetti e Anna Lalatta. Modera Tiziano Fermi, direttore Archivio Cattedrale

Giovedì 27 febbraio, ore 17:30, presso la Biffi Arte – “L’arredo urbano e le scelte per conciliare sviluppo, funzionalità…PIACEvolezza, in progress”, ospiti Carlo Ponzini; Franco Scepi e Manrico Bissi. Modera Michele ARGENTI, Presidente Anspi Domus