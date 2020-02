Fondazione Teatri, sospese le attività fino all’1 marzo.

Con una nota ufficiale Fondazione Teatri Piacenza comunica che, per ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna relativa al Coronavirus COVID-19, tutte le attività relative al Teatro Municipale, Sala dei Teatini, Teatro dei Filodrammatici, Teatro San Matteo sono sospese in via precauzionale dalla giornata odierna, 24 febbraio, fino a domenica 1 marzo 2020.

In particolare, sono sospese le recite dell’opera “Lucrezia Borgia” di Gaetano Donizetti, in programma venerdì 28 febbraio alle 20.30 e domenica 1 marzo alle 15.30, e l’anteprima aperta alle scuole in programma mercoledì 26 febbraio alle 15.30.

Fondazione Teatri fa sapere altresì che il servizio di biglietteria effettuerà chiusura al pubblico. “Seguiranno ulteriori comunicazioni – spiegano – relative alle procedure per chi vorrà comunque richiedere il rimborso dei biglietti”.

CHIUDE ANCHE IL TEATRO TRIESTE 34 – Coronavirus, chiude anche il Teatro Trieste 34 a Piacenza.

“Attenendoci alle misure preventive adottate dalla Prefettura e dalla Regione – spiegano i responsabili – comunichiamo che tutte le attività in programma al Teatro Trieste 34 sono annullate fino al 1° Marzo”.

Foto: pagina facebook Teatro Trieste 34