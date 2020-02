Teco Corte Auto conquista i playoff e viene premiata dal Comune

Continua il momento positivo della Teco Corte Auto Cortemaggiore: alla ripresa del campionato, dopo la recente vittoria della Coppa Italia, arriva un doppio successo casalingo contro Coccaglio e Norbello.

TECO CORTE AUTO – COCCAGLIO 4-1 – Incontro a senso unico, che vede trionfare per 4-1 le padrone di casa sulle bresciane, in campo con la formazione tipo composta da Nagy, Merenda e Moretti. Non sono comunque mancate le difficoltà per Cortemaggiore, che per l’occasione – complice anche l’assenza di Ruta Paskauskiene, a metà servizio per malanni di stagione – ha schierato la linea verde con Valentina Roncallo, Arianna Barani e Valentina Sabitova.

RONCALLO – MORETTI 3-0 11-4/11-5/11-8

SABITOVA – NAGY 3-0 15/13 11-8 11-9

BARANI – MERENDA 3-1 9-11/11-4/11-6/11-7

RONCALLO – NAGY 2-3 6-11/4-11/11-8/11-9/10-12

BARANI – MORETTI 3-2 7-11/11-9/9-11/11-5/11-6

TECO CORTE AUTO – NORBELLO 4-1 – Con Norbello l’asticella si alzava: la squadra sarda, in piena lotta per i play off scudetto, può contare sulla numero 1 italiana, la romana Chiara Colantoni, sulla numero 7, la ex di giornata Giulia Cavalli, e su Antonyan Gohar. Per l’occasione, nonostante non fosse al meglio, la Teco Corte Auto ha inserito Ruta Paskauskiene: le ospiti aprono con la vittoria di Colantoni su Barani, poi è monologo del Cortemaggiore. Finisce 4-1.

BARANI-COLANTONI 2-3 10-12/12-10/11-6/6-11/6-11/7-11

SABITOVA –ATOYAN 3-1 11-7/11-13/11-4/11-4

PASKAUSKIENE – CAVALLI 3-2 11-5/11-4/7-11/9-11/11-6

SABITOVA-COLANTONI 3-1 11-8/8-11/11-2/11-5

RONCALLO-CAVALLI 3-1 11-8/11-7/6-11/19-17

PREMIO DAL COMUNE – La squadra al completo è stata premiata dall’amministrazione comunale: presenti il sindaco, Gabriele Girometta e il vice, Alice Marcotti. E’ stata anche l’occasione per festeggiare, con sponsor e tifosi, la matematica qualificazione ai play off, arrivata proprio grazie al doppio successo contro Coccaglio e Norbello.