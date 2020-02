Tempo di allenamento per Gas Sales Piacenza, tempo di vittorie per gli under 16

Ripresa degli allenamenti per la Gas Sales Piacenza: dopo qualche giorno di riposo concesso da mister Andrea Gardini, Fei e compagni sono rientrati in palestra giovedì mattina per riprendere la preparazione in vista del rush finale che li attende nel campionato di SuperLega Credem Banca.

I biancorossi torneranno di nuovo in campo ufficialmente domenica 1 marzo a Padova alla Kioene Arena. Per due fine settimana, infatti, la truppa di Gardini sarà ferma ai box: domenica 16 febbraio è previsto il turno di riposo in campionato mentre quella successiva, il 23 febbraio, spazio alla finale della Del Monte Coppa Italia.

Ad analizzare lo stop che osserverà la Gas Sales Piacenza in queste settimane è Alessandro Tondo, centrale leccese alla sua seconda stagione in biancorosso: “Questo lungo periodo senza gare può avere un duplice effetto, da una parte ci terrà lontano dal campo e il rischio è quello di perdere il ritmo partita, soprattutto in questa fase cruciale del campionato. Dall’altra parte può rappresentare il momento giusto per riordinare le idee e preparare al meglio le prossime sfide che ci attendono, studiando nel migliore dei modi gli avversari che andremo ad affrontare”.

A livello personale Tondo è pronto a dare il suo contributo in questa seconda parte di stagione, dopo il problema alla spalla che lo ha condizionato nel girone di andata: “Non è stato facile non potersi allenarsi nel migliore dei modi e non poter dare il mio contributo ai miei compagni nei momenti più complicati. Ora sono molto contento, la spalla sta bene e spero di poter aiutare la squadra nelle prossime partite”.

DUE VITTORIE SU DUE PER L’UNDER 16 – È iniziata nel migliore dei modi l’avventura dell’under 16 della Gas Sales Piacenza alla fase regionale: i giovanissimi biancorossi guidati da mister Passani e Maurizio Massari, dopo l’esordio positivo a Reggio Emilia contro il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco U14 School per 3-0, hanno replicato anche nella seconda giornata del torneo.

I ragazzi capitanati da Luka Sapic, tra i migliori in campo, si sono imposti sul Volley Tricolore Reggio Emilia per 3-0 tra le mura amiche della palestra della scuola media Anna Frank a Piacenza. I punteggi parziali (25-17, 25-14, 25-20) dimostrano il netto predominio della compagine piacentina sulla formazione ospite per tutta la durata della gara. Prossimo appuntamento domenica 23 febbraio a S. Martino in Rio in provincia di Reggio Emilia contro VBSM Black.