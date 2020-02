La settimana a Piacenza si preannuncia all’insegna del tempo stabile.

Secondo quanto riporta Arpae, mercoledì 12 febbraio è previsto sereno per tutta la giornata con temperature massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 12 °C in pianura e minime che non dovrebbero scendere sotto lo zero. Un leggero calo delle temperature si potrebbe registrare nella giornata di giovedì 13 febbraio, con massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Nel corso delle 24 ore è previsto inoltre un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, che non dovrebbe però portare pioggia in pianura. Venti forti sui rilievi, con raffiche fino a 66 km/h.