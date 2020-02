Tempo variabile nel weekend a Piacenza: dopo un inizio prevalentemente sereno, è previsto un incremento della nuvolosità, sopratutto nella giornata di domenica 9 febbraio.

Nel dettaglio, secondo Arpae, nella giornata di sabato 8 febbraio al mattino è previsto sereno con gelate; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.

Domenica, come anticipato, si attende un ulteriore aumento della nuvolosità: temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.