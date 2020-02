Tennistavolo, in B2 la Teco Corte Auto supera Modena e sale al secondo posto

Prosegue l’ottimo inizio d’anno per la Teco Corte Auto Cortemaggiore di tennistavolo.

In evidenza la Serie B2 maschile, nella quale la squadra magiostrina, dopo il colpaccio esterno contro la Bagnolese, ha superato agevolmente fra le mura amiche la modenese Villa D’oro. Un risultato netto per una vittoria meritata che consente al club di agganciare la seconda posizione ed entrare di prepotenza in zona promozione.

Una formazione in continua crescita, nella quale svetta il “senatore” Simone Dernini a cui si affiancano Francesco Colombi, che giornata dopo giornata sta diventando sempre più una certezza, e il giovane juniores Costantino Cappuccio, che continua a mietere successi. Nulla hanno potuto i tre alfieri modenesi Greca, Rossi e Casini: l’incontro è rimasto aperto solamente in avvio, ma dopo l’1-1 iniziale è stato un monologo piacentino.

TECO CORTE AUTO -VILLA D’ORO MODENA 5-1

CAPPUCCIO-CASINI 3-0

COLOMBI-ROSSI 2-3

DERNINI-GRECA 3-0

CAPPUCCIO-ROSSI 3-2

DERNINI-CASINI 3-0

COLOMBI-GRECA

CLASSIFICA

APUANIA CARRARA 16

TECO CORTE AUTO 12

BAGNOLESE 12

CASCINA 10

BENTEGODI VERONA 6

METALPARMA 6

VILLA D’ORO MODENA 4

BORGO S.PANCRAZIO VERONA 4