Ha preso il via a Piacenza Expo, la “due giorni” dedicata all’oro rosso di Tomato World. Ottima l’affluenza di operatori – fanno sapere gli organizzatori – che hanno affollato le sale convegni e la galleria espositiva.

“La valorizzazione della produzione italiana di qualità nel mercato globale” è stato il convegno di apertura, organizzato dal Distretto del Pomodoro Nord Italia, che ha fornito dati e indicazioni sugli scenari internazionali. Molto partecipato anche il convegno tecnico del pomeriggio “Emergenze fitosanitarie nel nord Italia” che ha affrontato il problema del Ragnetto rosso e ralstonia solanacearum fornendo aggiornamenti interessanti.

Foto 3 di 3





Venerdì mattina (21 febbraio) grande attesa per il convegno divulgativo “Pomodoro, bene comune”, un manifesto informativo sui valori del pomodoro da industria nel nostro territorio. Nel pomeriggio di venerdì poi un seminario su tecnologia e innovazione con presentazioni delle startup in agricoltura. Particolare rilievo viene infatti riservato all’innovazione nell’azienda agricola. L’edizione 2020 riconferma, in collaborazione con ART-ER AREA S3, l’iniziativa legata alle Start up e alle idee progettuali per l’innovazione in agricoltura (Future Farm). Si tratta di un’area espositiva che ospita progetti d’impresa, centri di ricerca, progetti innovativi volti al trasferimento di innovazione tecnologica nel settore dell’agricoltura, dell’energia e dell’ambiente.

Per info: www.tomatoworld.it