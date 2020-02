Torna la domenica ecologica, appuntamento il 16 febbraio

Torna, il 16 febbraio, la domenica ecologica: dalle 8 e 30 alle 18 e 30 saranno in vigore le consuete limitazioni al traffico che dal lunedì al venerdì, negli stessi orari, sanciscono il divieto di circolazione per i mezzi a benzina pre Euro e Euro 1, i diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, i ciclomotori e i motocicli a due tempi pre Euro.

Contestualmente, Seta conferma la possibilità di viaggiare – in occasione della domenica ecologica – per l’intera giornata sulle linee urbane del trasporto pubblico, con un unico biglietto di corsa semplice.

Le Pm10 intanto continuano a mantenere un “basso profilo”: le centraline di Arpae hanno registrato ancora concentrazioni al di sotto dei livelli di attenzione: in via Giordani sono stati segnalati 32 microgrammi per metro cubo.