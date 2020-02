Trattori e rimorchi, con Confagri un seminario per far chiarezza sulle norme di costruzione

È in programma martedì 11 febbraio alle 14.30 presso la sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza il seminario dedicato al Regolamento 167/2013 – o Mother Regulation MR – organizzato dalle associazioni territoriali di Confagricoltura e dei Giovani di Confagricoltura Anga.

In vigore dal 1° gennaio 2018 e differente dall’omologazione nazionale sotto vari aspetti, la Mother Regulation impone nuove norme per la costruzione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate in Europa e stabilisce precisi requisiti costruttivi in termini di velocità di progetto, dimensioni, massa massima ammissibile, massa rimorchiabile, impianto frenante, ganci di traino e motori.

Il Regolamento 167/2013 va ad integrare il Codice della strada Cds (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e le circolari del Mit, che stabiliscono sia norme costruttive sia norme comportamentali per la circolazione stradale dei mezzi.

“A distanza di un anno dalla sua entrata in vigore – spiega il segretario di Zona di Confagricoltura Piacenza, Giulio Bracchi che coordinerà l’evento – sono ancora molti a non essere a conoscenza delle ricadute che i cambiamenti apportati dal Regolamento hanno anche sugli utilizzatori. Soprattutto per gli aspetti che vanno gestiti secondo il principio di gerarchia delle fonti di diritto. Il seminario nasce dunque dalla necessità di fare chiarezza sui seguenti punti: eccezionalità del complesso dato dalla trattrice con l’attrezzatura portata o semiportata in riferimento alla sporgenza massima; quali pannelli retroriflettenti sono necessari, molti – prosegue Bracchi – ci chiedono chiarimenti sulla massa tecnicamente ammissibile, quando questa è abbinata ad attrezzatura semiportata e su quali siano le disposizioni relative agli impianti di frenatura; c’è difficoltà ad avere griglie di riferimento semplici sulla classificazione dei veicoli sull’omologazione dell’attrezzatura. Abbiamo dunque ritenuto opportuno organizzare un evento per tutti gli interessati che raccogliesse attorno a un tavolo esperti e Forze dell’Ordine per dialogare sul tema e condividere cosa gli imprenditori agricoli sono tenuti a controllare e fare per evitare di incorrere in sanzioni. Gli interlocutori in materia sono molteplici – prosegue Bracchi – per questo motivo dopo la relazione tecnica di esplicazione della norma a cura degli ingegneri Lorenzo Iuliano e Domenico Papaleo, funzionari di FederUnacoma, seguirà un dibattito in cui interverranno il Comandante della Polizia Stradale di Piacenza – Angelo Di Legge, Il dirigente del Sevizio Viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza – Davide Marenghi e il responsabile dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Piacenza – Pietro Mazzari”.

L’iniziativa, gratuita e rivolta a tutti, sarà aperta dai saluti del presidente dei giovani di Anga – Corrado Peratici e vedrà le conclusioni del presidente di Confagricoltura Piacenza – Filippo Gasparini, mentre Giulio Bracchi modererà l’intero pomeriggio.